Отрежут пять лет! Пенсионный возраст можно снизить — но есть условие

Пенсионный возраст в России можно снизить на пять лет, но на это может претендовать только одна категория граждан. Например, если вас уволили в предпенсионном возрасте и при этом вы не попали под ликвидацию предприятия или сокращение штата.

В таком случае гражданин имеет право выйти на пенсию досрочно — мужчины в 60 лет, женщины — в 55.

При этом если вы попали в подобную ситуацию, то обращаться надо не в Пенсионный фонд РФ, а в службу занятости. Там должны подтвердить вашу ситуацию, и организация уже сама направит соответствующие документы в ПФР.

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