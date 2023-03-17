Не стоит вешать на радиатор: специалист рассказала, где сушить мокрые простыни

Хозяйкам рассказали, где и при каких условиях простыни и пододеяльники высохнут без складок.

Ни в коем случае не стоит сушить постельное белье на радиаторах. Такая сушка может стать причиной появления плесени.

Для сушки белья предпочтительны комнаты «с большим потоком воздуха». В такой комнате не должно быть скопления людей.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Что касается самого белья, его после стирки нужно хорошо встряхнуть. Такое действие поможет разгладить складки. Также нужно развешивать простыни, оставляя большую площадь поверхности. Об этом эксперт рассказала в беседе с express.co.uk.