Не стоит вешать на радиатор: специалист рассказала, где сушить мокрые простыни

Радиатор

Радиатор. Фото: Global Look Press 

Эксперт по постельным принадлежностям Люси Экройд раскрыла секрет, как правильно сушить белье в квартире.

Хозяйкам рассказали, где и при каких условиях простыни и пододеяльники высохнут без складок.

Ни в коем случае не стоит сушить постельное белье на радиаторах. Такая сушка может стать причиной появления плесени.

Для сушки белья предпочтительны комнаты «с большим потоком воздуха». В такой комнате не должно быть скопления людей. 

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Что касается самого белья, его после стирки нужно хорошо встряхнуть. Такое действие поможет разгладить складки. Также нужно развешивать простыни, оставляя большую площадь поверхности. Об этом эксперт рассказала в беседе с express.co.uk.

Напомним, ранее были названы два средства, помогающие предотвратить засорение раковины.

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