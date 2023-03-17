Привлекут удачу и богатство: модницам стоит обратить внимание на эти ароматы

Стало известно, какие ароматы благоприятно скажутся на нервной системе и кошельке.

Специалисты отмечают, что имбирь, апельсин, мята и пачули привлекут в вашу жизнь деньги. Также удаче способствуют и духи с нотами корицы, сосны, орхидеи, гвоздики и кедра.

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К слову, с этими ароматами можно проводить сеансы ароматерапии. Для этого можно зажигать свечи, использовать дома диффузоры. Еще подойдут ароматические палочки и эфирное масло для уборки. Об этом рассказали в Dailyhoro.ru