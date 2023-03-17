«Совет министров утвердил»: еще одна страна отменила визы для россиян

Самолет

Самолет. Фото: Global Look Press 

Туристам предоставят возможность долгого нахождения в этом государстве.

Стала известна еще одна страна, которая станет доступна без визы для россиян.

Оказалось, в Мозамбике приняли решение отменить визовый въезд россиянам.

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Туристические и деловые поездки для граждан из 28 стран станут доступными. Это касается и россиян.

«Совет министров утвердил постановление, освобождающее список стран от необходимости получения туристических и деловых виз для въезда в страну», – передали ria.ru слова заявления.

Путешественники смогут оставаться в Мозамбике до 30 дней с возможностью продления еще на 60. 

Напомним, ранее российские авиакомпании прокомментировали сообщения о запрете полетов в Турцию.

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