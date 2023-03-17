«Совет министров утвердил»: еще одна страна отменила визы для россиян

Стала известна еще одна страна, которая станет доступна без визы для россиян.

Оказалось, в Мозамбике приняли решение отменить визовый въезд россиянам.

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Туристические и деловые поездки для граждан из 28 стран станут доступными. Это касается и россиян.