«В штатном режиме»: российские авиакомпании прокомментировали сообщения о запрете полетов в Турцию

Авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 сообщили, что рейсы в Турцию не были отменены.
Компании опровергли информацию о том, что власти Турции не будут принимать самолеты американского производства, которые используют в России.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
««Аэрофлот» выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов», — заявили в авиакомпаниях в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее «Аэрофлот» приготовил подарок для россиян.