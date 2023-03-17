«В штатном режиме»: российские авиакомпании прокомментировали сообщения о запрете полетов в Турцию

Самолет

Самолет. Фото: Global Look Press 

Ранее в СМИ появилась информация, что турецкие власти отказываются заправлять российские самолеты.

Авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 сообщили, что рейсы в Турцию не были отменены.

Компании опровергли информацию о том, что власти Турции не будут принимать самолеты американского производства, которые используют в России.

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««Аэрофлот» выполняет полеты в города Турции в штатном режиме, по расписанию, в рамках заявленной программы полетов», — заявили в авиакомпаниях в беседе с ria.ru.

Напомним, ранее «Аэрофлот» приготовил подарок для россиян.

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