«В штатном режиме»: российские авиакомпании прокомментировали сообщения о запрете полетов в Турцию

Авиаперевозчики «Аэрофлот» и S7 сообщили, что рейсы в Турцию не были отменены.

Компании опровергли информацию о том, что власти Турции не будут принимать самолеты американского производства, которые используют в России.

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