«Если у вас в паре непростой период»: эксперт рассказала, когда любовный союз еще можно спасти

Стало известно, что является решающим моментом и определяет неизбежность расставания.
Психолог отметила, что телесный контакт очень важен между женой и мужем. У многих пар появляется холодность в отношениях. Главное в этом случае смотреть, присутствует ли желание прикоснуться и обнять любимого.
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«Если у вас в паре непростой период, но вам по-прежнему хочется взять его за руку или просто обняться – значит, все можно наладить», — процитировали эксперта в doctorpiter.ru.
Напомним, ранее Регина Тодоренко рассказала о трогательных отношениях со свекровью.