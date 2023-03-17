«Если у вас в паре непростой период»: эксперт рассказала, когда любовный союз еще можно спасти

Стало известно, что является решающим моментом и определяет неизбежность расставания.

Психолог отметила, что телесный контакт очень важен между женой и мужем. У многих пар появляется холодность в отношениях. Главное в этом случае смотреть, присутствует ли желание прикоснуться и обнять любимого.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».