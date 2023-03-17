«Будут сделаны соответствующие выводы»: депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру по ситуации с Wildberries

Из Госдумы в Роспотребнадзор, Генпрокуратуру и Минтруд поступил депутатский запрос. Это связано с недовольством работников пунктов выдачи заказов Wildberries.
Напомним, во вторник работники нескольких пунктов выдачи пришли в офис маркетплейса в Москве с жалобами. Работники устроили забастовку из-за новых условий сотрудничества с онлайн-площадкой для шопинга.
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Политик выразил сочувствие пострадавшим работникам. Он отметил, что после случившегося может появиться «боеспособный профсоюз работников отрасли».
«В законодательной части будут сделаны соответствующие выводы. Вроде бы готовность править законодательство в интересах прекариата заявили все фракции Госдумы», – заявил депутат Сергей Обухов в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Роспотребнадзор принял по Wildberries и Ozon серьезное решение.