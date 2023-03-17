Идеальная чистота гарантирована: добавьте к стиральному порошку пару ложек — белье будет сиять

Чистое и свежее белье бывает не только после стирки с дорогим порошком и кондиционером. Некоторые хозяйки используют одно дешевое средство, чтобы добиться того же эффекта и в конце процедуры получить приятно пахнущие вещи.

Сделать процесс стирки белья эффективнее и экономнее поможет обычный нашатырный спирт. Эксперты отмечают, что использовать его нужно вместе с дешевыми порошками, в их составе не должно быть гидроксида аммония. Данный компонент часто присутствует в дорогих средствах для стирки с отбеливающим эффектом, пишет «А теперь внимание!».

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