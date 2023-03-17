Просто, быстро, качественно: как вымыть жалюзи, не снимая их — пыль не будет копиться

Жалюзи и чашка чая на подоконнике

Жалюзи и чашка чая на подоконнике. Фото: Global Look Press

Специалисты рассказали, как упростить себе задачу.

У многих дома стоят жалюзи на окнах. Ухаживать за ними бывает не всегда просто, а пыль на них скапливается быстро, и ее очень хорошо видно. Эксперты подсказали, как упростить задачу, особенно, если у вас нет времени на масштабную уборку.

Итак, для мытья жалюзи подойдет раствор хозяйственного мыла. Нужно взять две-три столовые ложки на три литра воды и гель для стирки одна столовая ложка на десять литров воды. Однако лучше всего будет средство для мытья стекол.

Необходимо развернуть горизонтальные жалюзи на всю длину и закрыть их наглухо. Затем вытереть влажной тряпкой, чтобы собрать пыль. При этом пластинки нужно придерживать, чтобы не смять их, пишет портал «А теперь внимание!».

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Далее нанесите моющее средство. Подождите 15–20 минут, затем смойте грязь влажной тряпкой. Повторите действие с тыльной стороны ламелей. Можно также обработать жалюзи антистатиком, чтобы на них не скапливалась пыль.

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