Просто, быстро, качественно: как вымыть жалюзи, не снимая их — пыль не будет копиться

У многих дома стоят жалюзи на окнах. Ухаживать за ними бывает не всегда просто, а пыль на них скапливается быстро, и ее очень хорошо видно. Эксперты подсказали, как упростить задачу, особенно, если у вас нет времени на масштабную уборку.

Итак, для мытья жалюзи подойдет раствор хозяйственного мыла. Нужно взять две-три столовые ложки на три литра воды и гель для стирки одна столовая ложка на десять литров воды. Однако лучше всего будет средство для мытья стекол.

Необходимо развернуть горизонтальные жалюзи на всю длину и закрыть их наглухо. Затем вытереть влажной тряпкой, чтобы собрать пыль. При этом пластинки нужно придерживать, чтобы не смять их, пишет портал «А теперь внимание!».