Найдутся на любой кухне: эти два средства помогут предотвратить засорение раковины

Стало известно, как избавиться от грязи в трубах под раковиной.

Чтобы провести профилактику, необходимо взять дешевые и доступные ингредиенты: соду и уксус. Опытные хозяйки уверяют, что использование этого средства раз в месяц позволяет забыть о засорах труб.

В сливное отверстие необходимо засыпать один стакан соды, а затем влить еще и стакан 9%-го уксуса. Далее нужно оставить средство на 20 минут, а потом залить кипятком.

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К слову, вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. 50 граммов лимонной кислоты и полстакана соды засыпают в трубу, а дальше делать все по старой схеме. Об этом сообщили в vnimanie.pro.