Найдутся на любой кухне: эти два средства помогут предотвратить засорение раковины

Стало известно, как избавиться от грязи в трубах под раковиной.
Чтобы провести профилактику, необходимо взять дешевые и доступные ингредиенты: соду и уксус. Опытные хозяйки уверяют, что использование этого средства раз в месяц позволяет забыть о засорах труб.
В сливное отверстие необходимо засыпать один стакан соды, а затем влить еще и стакан 9%-го уксуса. Далее нужно оставить средство на 20 минут, а потом залить кипятком.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
К слову, вместо уксуса можно использовать лимонную кислоту. 50 граммов лимонной кислоты и полстакана соды засыпают в трубу, а дальше делать все по старой схеме. Об этом сообщили в vnimanie.pro.
Напомним, ранее был найден бюджетный способ вывести пятна с белой одежды без труда.