Избавят от авитаминоза, повысят настроение: названы лучшие весенние напитки — легко готовить

Названы пять весенних напитков, которые помогут при авитаминозе. Как отметили врачи, ими можно заменить утренний кофе или чай. Такие полезные напитки улучшат настроение и придадут энергии.
Обычный черный чай можно заменить на настои с женьшенем. Они утоляют жажду, повышают работоспособность и борются с хандрой после затяжной зимы.
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Энергию по весне повысит и молоко с куркумой. Эксперты пояснили, что данная специя давно известна своими тонизирующими свойствами. Другой такой специей является острый красный перец. Его можно добавлять в горячий шоколад, пишет ОСН.
Специалисты посоветовали обратить внимание на сок из семян чиа. В них много омега-3 и омега-6 жирных кислот. Они являются естественными антидепрессанты. Семена чиа нужно истолочь, залить водой, добавить лимон и стевию для сладости.
Кроме того, врачи советуют не забывать о жасминовом чае. Он прекрасно тонизирует и утоляет жажду. Если чувствуете весеннюю хандру — заварите себе свежий ароматный чай с жасмином.