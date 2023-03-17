Избавят от авитаминоза, повысят настроение: названы лучшие весенние напитки — легко готовить

Названы пять весенних напитков, которые помогут при авитаминозе. Как отметили врачи, ими можно заменить утренний кофе или чай. Такие полезные напитки улучшат настроение и придадут энергии.

Обычный черный чай можно заменить на настои с женьшенем. Они утоляют жажду, повышают работоспособность и борются с хандрой после затяжной зимы.

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Энергию по весне повысит и молоко с куркумой. Эксперты пояснили, что данная специя давно известна своими тонизирующими свойствами. Другой такой специей является острый красный перец. Его можно добавлять в горячий шоколад, пишет ОСН.