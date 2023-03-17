Будете выглядеть безупречно: эксперт рассказала, как идеально получаться на фото и видео

Телеведущая Маруся Михейчик перечислила правила, которым стоит следовать для безупречного образа в кадре. В первую очередь нужно обратить внимание на грамотно подобранный макияж. В этом случае эксперт посоветовала выбирать плотную базу в выборе тона лица.
«Обычно берутся тональные средства чуть темнее собственного цвета кожи. Кстати, кожа должна быть исключительно матовой. Применение хайлайтеров в кадре недопустимы. Губы не должны быть темные. Вообще, в кадре не приветствуется красная помада», — отметила Михейчик, передает «А теперь внимание!».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
С подбором одежды все намного проще, утверждает эксперт. Михейчик рекомендовала отказаться от вещей в горошек и с мелкими узорами. Такая одежда будет рябить на камере. Также нельзя, чтобы одежда сливалась с цветом студии.