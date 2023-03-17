Будете выглядеть безупречно: эксперт рассказала, как идеально получаться на фото и видео

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С подбором одежды все намного проще, утверждает эксперт. Михейчик рекомендовала отказаться от вещей в горошек и с мелкими узорами. Такая одежда будет рябить на камере. Также нельзя, чтобы одежда сливалась с цветом студии.