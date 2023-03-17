Отличный цвет и цена радует: визажист назвала два лучших бренда губной помады

Визажист Оксана Белонина рассказала о лучших брендах губной помады. В современном мире среди разнообразия косметики иногда бывает сложно выбрать качественный продукт.

Если говорить о помадах, эксперт советует присмотреться к двум маркам — Golden Rose и Maybelline.

«Однозначная рекомендация бренда Golden Rose. Производятся в Турции. Широкая палитра оттенков помад, приличная стойкость, демократичная цена», — отметила визажист, пишет «А теперь внимание!».

Сейчас на популярных маркетплейсах косметику можно приобрести всего от 250 рублей.