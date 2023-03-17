Отличный цвет и цена радует: визажист назвала два лучших бренда губной помады

Помады

Помады. Фото: Global Look Press

На популярных маркетплейсах косметику можно купить всего от 250 рублей.

Визажист Оксана Белонина рассказала о лучших брендах губной помады. В современном мире среди разнообразия косметики иногда бывает сложно выбрать качественный продукт.

Если говорить о помадах, эксперт советует присмотреться к двум маркам — Golden Rose и Maybelline.

«Однозначная рекомендация бренда Golden Rose. Производятся в Турции. Широкая палитра оттенков помад, приличная стойкость, демократичная цена», — отметила визажист, пишет «А теперь внимание!».

Сейчас на популярных маркетплейсах косметику можно приобрести всего от 250 рублей.

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Белонина рекомендовада помады от популярной марки Maybelline, которые отличаются особой стойкостью. Косметика прилично дороже того же Golden Rose, однако результат использования точно не разочарует. 

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