Отличный цвет и цена радует: визажист назвала два лучших бренда губной помады

Визажист Оксана Белонина рассказала о лучших брендах губной помады. В современном мире среди разнообразия косметики иногда бывает сложно выбрать качественный продукт.
Если говорить о помадах, эксперт советует присмотреться к двум маркам — Golden Rose и Maybelline.
«Однозначная рекомендация бренда Golden Rose. Производятся в Турции. Широкая палитра оттенков помад, приличная стойкость, демократичная цена», — отметила визажист, пишет «А теперь внимание!».
Сейчас на популярных маркетплейсах косметику можно приобрести всего от 250 рублей.
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Белонина рекомендовада помады от популярной марки Maybelline, которые отличаются особой стойкостью. Косметика прилично дороже того же Golden Rose, однако результат использования точно не разочарует.