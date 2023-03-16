Для всех россиян обновились правила: больничные начнут начислять по-новому

А теперь Госдума во втором чтении рассмотрела поправки в законодательство о расчете и выплате больничных и декретных.

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Отмечается, что в поправках указано, что в стаж для расчета будет включаться период участия в боевых действиях. Причем это касается в том числе и тех, кто проходит службу в добровольческих формированиях.

Также проект предусматривает одинаковый порядок расчета среднего заработка как для больничных, так и для декретных. Теперь он не сможет превышать величину, которая определяется делением на 730 суммы предельных величин базы для начисления взносов за два календарных года перед годом наступления болезни. Об этом сообщает v2b.ru.