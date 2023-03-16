Рискуете лишиться дохода: пенсионеров предупредили о новой уловке банков

Эксперты посоветовали российским пенсионерам проверить свои вклады, которые были открыты ранее в банках. Дело в том, что под видом вклада на пожилого человека могут открыть совершенно другой банковский продукт!

Экономист Герман Ткаченко рассказал, что нередко финансовые организации вместо вкладов предлагают доверчивым пенсионерам другие продукты. Россиянам обещают высокий доход благодаря инвестиционной составляющей. Однако в этом случае существуют огромные риски. Естественно, пенсионерам о них не говорят, подчеркнул эксперт. Пожилой россиянин рискует лишиться своего дохода и потерять первоначальный капитал.

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«Приходит пенсионер в банк, а менеджер видит, что человек не совсем разбирается в теме. Его уговаривают на инвестиционный продукт, обещая солидную доходность», — подчеркнул эксперт в беседе с pnz.ru.

В этом случае Ткаченко посоветовал пенсионерам проверить условия по своим вкладам. Если вдруг выяснятся какие-то новые подозрительные детали или то, что вы имеете дело не с обычным депозитом, то нужно постараться закрыть опасную «сделку».