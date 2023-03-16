Можно остаться без выплат: россиянам сообщили о новом правиле, сроки истекают в июле

В России существует множество выплат. Многие выбирают банковскую карту «Мир» чтобы на нее приходили все отчисления. Россиянам напомнили о важном правиле, которое появилось и касается выплат определенной категории граждан. Речь идет о тех, кто пострадал на производстве.
Отмечается, что с 1 июля 2023 года таким гражданам станут перечислять ежемесячные выплаты на карту платежной системы «Мир». Об этом сообщили в Социальном фонде по Башкирии.
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«Это требование имеет отношение только к тем, кто получает ежемесячные страховые выплаты на банковские счета без использования национальных платежных инструментов», — прокомментировали в СФР изданию «Башинформ».
Таким образом, что у россиянина нет появится карта «Мир» до 1 июля, то деньги они не смогут получить даже на карты других платежных систем. А вот для тех, кто получает деньги с помощью отделения почтовой связи, ничего не меняется.