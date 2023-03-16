Источник заработка: на Бали отменили незаконные концерты Little Big и Бориса Гребенщикова

Сбежавшим из России музыкантам из группы Little Big, а также Борису Гребенщикову запретили давать концерты на Бали. Причина — изменение законодательства Индонезии.

Если в недавнем прошлом для осуществления гастрольной деятельности артисту достаточно было иметь туристическую визу, то теперь требуется рабочая. Что существенно усложняет весь процесс.

Увеличиваются сроки оформления документов, а это значит, что заработать здесь и сейчас не получится.

Поэтому концерты им дать в этой стране не получится в ближайшее время.

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