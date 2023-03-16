Решение принято: выплаты на детей в России ждет крупная индексация

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«В условиях непрерывного санкционного давления мы маткапитал проиндексировали, теперь индексируем его на 11,9%, это, собственно говоря, по факту инфляции, а не по ожидаемой, как это раньше было. Как бы ни было, мы гарантируем в этом смысле такую индексацию», — цитирует премьер-министра РИА Новости.