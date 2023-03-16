Как распознать весеннее обострение у окружающих

Наступила весна. А значит, некоторые люди могут быть чрезмерно эмоциональными. Психиатр Василий Шуров настоятельно рекомендует присмотреться к поведению окружающих в весенний период:

«Весной, что называется, природа оживает, у людей меняется гормональный фон, увеличивается количество нейромедиаторов. И пациенты, у которых есть определенная предрасположенность к заболеваниям из области «большой» психиатрии», - заявил он.

По мнению врача, за родственниками тоже надо тщательно наблюдать. Если видите изменения - обращайтесь к специалистам, потому что сейчас - самое щепетильное время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Источник: life.ru