Россиянам рассказали, что делать, если заметили в небе беспилотник

В последнее время россияне все чаще слышат новости о беспилотниках. Это могут быть как частные квадрокоптеры, снимающие красивые виды, так и боевые машины. Но что делать, если заметил в своем населенном пункте летательный аппарат предположительно военного назначения? На этот вопрос ответил бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.

«Если гражданин в воздухе заметил беспилотный летательный аппарат, то он может сделать только одно – сообщить экстренным службам. Позвонив по телефону 112, следует четко описать, в каком населенном пункте, в каком конкретно месте, в какое время и в каком направлении пролетел дрон. Эта информация нужна, чтобы сориентировать средства противовоздушной обороны, а также для того, чтобы спецслужбы приняли меры», – цитирует эксперта радио Sputnik.

«Не пытайтесь сбить дрон из рогатки или даже охотничьего ружья, это бесполезно. Более того, если из карабина все-таки получится сбить этот аппарат, то неизвестно, к чему это может привести. Если беспилотник будет сбит над населенным пунктом, то могут пострадать люди. Войска ПВО, в отличие от простых граждан, знают, где можно безопасно сбивать воздушные цели, чтобы потери были минимальными».