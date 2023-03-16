Военным пенсионерам повысят выплаты с 1 апреля - на сколько

С 1 апреля 2023 года в России пенсии повысят не только инвалидам, но и военным пенсионерам. Речь идет о людях, получающих пенсионное обеспечение по линии Минобороны, от МВД, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других профильных ведомств.

На прибавку могут рассчитывать пенсионеры, получающие социальные надбавки к пенсии:

за детей и других нетрудоспособных членов семьи (иждивенцев);

при наличии инвалидности;

за участие в боевых действиях;

за возраст старше 80 лет и по другим законным основаниям.

Пенсии увеличатся на 3,3%.

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