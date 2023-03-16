Какими будут пенсии с 1 апреля после повышения - цифры

С 1 апреля в России проиндексируют пенсии тем, у кого есть группа инвалидности или кто получает материальную помощь от государства. Например, пособие по утере кормильца. Суммы поднимут на 3,3%.

В итоге минимальные суммы будут такими:

по возрасту — 7153,35 руб.;

для детей-инвалидов, инвалидов 1 гр. с детства — 17 167,83 руб.;

инвалидов 1 и 2 гр. с детства — 14 306,73 руб.;

инвалидов 2 гр. — 7153,35;

инвалидов 3 гр. — 6080,38;

по потере кормильца — 7153,35;

по потере обоих кормильцев — 14 306,73.

А вот если пенсионер работает, то повышения ждать не придется.

Кстати, это мы привели пенсии. Еще инвалидам полагается отдельное пособие, оно у всех разное, это зависит от региона.

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