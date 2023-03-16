Какими будут пенсии с 1 апреля после повышения - цифры

С 1 апреля в России проиндексируют пенсии тем, у кого есть группа инвалидности или кто получает материальную помощь от государства. Например, пособие по утере кормильца. Суммы поднимут на 3,3%.
В итоге минимальные суммы будут такими:
- по возрасту — 7153,35 руб.;
- для детей-инвалидов, инвалидов 1 гр. с детства — 17 167,83 руб.;
- инвалидов 1 и 2 гр. с детства — 14 306,73 руб.;
- инвалидов 2 гр. — 7153,35;
- инвалидов 3 гр. — 6080,38;
- по потере кормильца — 7153,35;
- по потере обоих кормильцев — 14 306,73.
А вот если пенсионер работает, то повышения ждать не придется.
Кстати, это мы привели пенсии. Еще инвалидам полагается отдельное пособие, оно у всех разное, это зависит от региона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».