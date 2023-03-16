Топ-5 самого вкусного растворимого кофе: действительно пробуждает по утрам, аромат вареного

Эксперты проекта «Рейтинг кофе» составили рейтинг самого вкусного, бодрящего и качественного растворимого кофе. Они подчеркнули, что их исследование не имеет под собой коммерческой основы.

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Рейтинг был составлен после изучения мнения экспертов и при помощи реальных отзывов потребителей.

Самым вкусным растворимым кофе был признан Egoiste Noir. На втором месте оказался напиток Jardin Colombia Medellin. На третьем – Jacobs Gold. На четвертом – Lavazza Prontissimo Intenso. На пятом – Nescafe Gold.

Источник: reyting-kofe.ru