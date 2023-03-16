Выйдете замуж и пожалеете: с какими именами мужчины – бесхарактерные слабаки

Эзотерики выяснили, с какими именами мужчины чаще всего не обладают сильным характером и предпочитают следовать за кем угодно, лишь бы не принимать самостоятельных решений.

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Женщины должны хорошенько изучить имена своих будущих мужей, чтобы выбрать верный путь перед свадьбой.

Валентины часто оторваны от реальной жизни, предпочитая вечно витать в облаках, мечтая и фантазируя. Эти мужчины обычно слишком чувствительны и не хотят сталкиваться реалиями, зарывая голову в песок, словно страус.

Евгении, как только женятся, становятся настоящими подкаблучниками. Они расслабляются и забывают о том, кто должен быть в доме хозяином.

Источник: progorod33.ru