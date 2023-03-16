Как за 2 минуты вернуть весь пух на место в постиранной куртке: прохлопываем правильно

Многие слышали, что пуховики можно и нужно стирать в машинке. Желательно это делать в специальном режиме («пух», «деликатный»).

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Также хорошо себя показал в этом деле лайфхак с теннисными шариками, которые в процессе работы барабана хорошо пробивают куртку.

Чтобы вернуть пух на место после стирки, куртку нужно полностью просушить и опять бросить в стиралку с шариками. Поставить на режим отжима, без воды.

Далее вы просто берете вашу вещь и за пару минут легкими движениями прохлопываете ее обычной массажкой для волос.