Валютчики в шоке! Впервые с 20 апреля доллар взлетел до 77 рублей на торгах, дальше – хуже

Доллар дал прикурить на дневных торгах Московской биржи 16 марта. Никто не ожидал от него такой прыти после новостей о закрытии двух важнейших банков в США.

Эксперты стали говорить о финансовом кризисе в стране, а также в мире в качестве последствия и падении курса нацвалюты Штатов.

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Курс доллара, к слову, действительно понизился практически до 75 рублей, однако позже вновь стал потихоньку ползти вверх.

Но в четверг он решил совершить настоящий марш-бросок, взлетев неожиданно для многих валютных инвесторов до 77 рублей! Такие цифры Россия увидела впервые с 20 апреля. Аналитики полагают, что в 2023 году доллар будет подниматься еще выше (до 78-80 рублей).

Евро также резко подорожал, дойдя до 82 рублей, впервые с 21 апреля 2022 года.

Источник: 1prime.ru.