Как одной таблеткой аспирина спасти урожай от вредителей: не знали такого

Иногда комнатные или садовые растения страдают из-за скрытых вредителей, теряя в росте и не давая урожая и цветения. Подчас садоводы и цветоводы даже не догадываются, что происходит с их насаждениями, поскольку некоторые насекомые и микроорганизмы скрыты от глаз человека.

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Здесь на помощь может прийти обычная таблетка аспирина, которая не оказывает негативного влияния на растения, а вот вредителей отгоняет с легкостью.

Просто растворите одну таблетку в 5 литрах воды и получившимся средством поливайте почву до тех пор, пока проблема не решится.

Источник: techinsider.ru.