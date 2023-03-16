Почему махровые полотенца никогда нельзя стирать с обычными вещами: мало кто знает

Существует важное правило, о котором многие производители говорят открыто и пишут в инструкциях, но которые многие игнорируют. Это стирка махровых полотенец, простыней и халатов отдельно от других вещей.

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Если отправить одежду в один барабан с полотенцами, качество последних сильно пострадает. Молнии, пуговицы и прочие детали обычно цепляют материал, вытягивают ворсинки, рвут нитки.

Также не стоит забывать, что махровые полотенца — это рассадник микробов и бактерий, при этом неважно, где вы их использовали, на кухне или в ванной комнате. И если вы стираете их без кипячения, не исключено, что они перейдут на другие вещи в процессе работы машинки.

Источник: techinsider.ru.