Неожиданный антирейтинг: названы самые опасные курорты

Даже на самых популярных курортах можно получить травмы. Аналитики составили перечень наиболее травмоопасных направлений. 29% всех обращений россиян к медикам в связи с травмами возникали в 2022 году на отдыхе в Турции, а именно в городах Аланья, Кемер, Сид и Белек.

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На втором месте в этом антирейтинге оказался Египет: 27,4% обращений. И третье место досталось российским курортам: здесь за помощью к травматологам обращались в 27,4% случаев, причем самым опасным в этом отношении оказался Адлер, сообщает издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Газету.RU».