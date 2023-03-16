Сюрприз от доллара: почему россияне столпились в банках со своими деньгами

Похоже, что смерть доллара была несколько преувеличена. После проседания его курса на торгах из-за известий о банкротстве сразу двух крупнейших банков США, он вновь пошел на повышение. Не секрет, что для части крупных валютных инвесторов это стало настоящим сюрпризом.

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Теперь эксперты говорят, что какой бы ни была финансовая ситуация в Америке, доллары все равно останутся в обороте и не смогут потерять своего глобального влияния – слишком много в мире на них уже завязано.

Сегодня, 16 марта, американский доллар поднялся на торгах на 4 копейки, дойдя до 76,03 рубля. Не удивительно, что некоторые россияне вновь поспешили в банки, чтобы обменять свои кровные отечественные на американскую валюту.

Источник: 1prime.ru.