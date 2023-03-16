Сбывается лучший сценарий: рубль выйдет на арену в апреле

Аналитики уверены, что в апреле российская валюта продолжит свое укрепление, а доллар, соответственно, ослабнет. По их мнению, «американец» будет стоить 72–75 рублей, евро — 76–78 рублей.

Влияют на курс валют цены на нефть. В феврале разница между стоимостью Urals и Brent незначительно сократилась и составила 33,73 доллара за баррель. И это положительно повлияло на рубль.

Так что ни о каком обвале пока речи не идет, несмотря на некоторые пессимистические прогнозы некоторых экспертов.

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