Как раз и навсегда убрать белый налет со смесителя: вода будет скатываться, не оставляя следов

Очень простой лайфхак поможет хозяйкам, которые живут в городах и селах с сильно минерализованной водой.

Большое содержание извести и других примесей оставляет на смесителях белый налет, который постепенно превращается в несмываемые жесткие наслоения.

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Чтобы белые пятна не появлялись вообще, нужно поверхность смесителя натереть свечкой, а потом просто взять сухую тряпочку и распределить воск по поверхности, удаляя излишки.

Смеситель должен стать абсолютно прозрачным и сверкающим. Вы увидите, что известковый налет на обработанной поверхности больше не появляется.

Источник: Telegram-канал «Мамины рецепты».