Адвокат предупреждает россиян: квартиру могут конфисковать!

В некоторых случаях квартиру могут конфисковать у собственника. Такое происходит, если для покупки жилья были использованы деньги, полученные преступным путем, например, взятки. Адвокат Сергей Гаевский предупреждает: если этот факт будет доказан, квартиру отберут через суд. И больше уже эта жилплощадь к бывшему собственнику не вернется:

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства» продажа конфискованной квартиры будет происходить через Росимущество на электронной площадке путем проведения торгов».

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Если доказана вина обвиняемого в получении взятки, суд может назначить ему штраф, размер которого будет во много раз превосходить сумму подкупа.