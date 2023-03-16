Адвокат предупреждает россиян: квартиру могут конфисковать!

В некоторых случаях квартиру могут конфисковать у собственника. Такое происходит, если для покупки жилья были использованы деньги, полученные преступным путем, например, взятки. Адвокат Сергей Гаевский предупреждает: если этот факт будет доказан, квартиру отберут через суд. И больше уже эта жилплощадь к бывшему собственнику не вернется:
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 23.09.2019 № 1238 «О распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства» продажа конфискованной квартиры будет происходить через Росимущество на электронной площадке путем проведения торгов».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Если доказана вина обвиняемого в получении взятки, суд может назначить ему штраф, размер которого будет во много раз превосходить сумму подкупа.
«Допустим, размер взятки 500 тыс. рублей. В этом случае суд может назначить штраф в размере до 90-кратной суммы взятки, т. е. до 45 млн рублей (500 тыс. рублей * 90 = 45 млн рублей). Итоговую сумму штрафа суд назначает в зависимости от тяжести совершенного преступления», — цитирует адвоката издание «РИАМО».