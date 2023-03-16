Сегодня доллар опять подскочил в цене! Это еще не предел — честный курс на март

Доллар в последние месяцы ведет себя крайне нестабильно, удивляя народ то повышением, то понижением курса.
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Мировая экономика сейчас сильно зависит от общественно-политических явлений, а потому ее бросает из стороны в сторону. Поэтому можно не сомневаться: валюта еще удивит нас и не раз.
Вот и сегодня 16 марта доллар, несмотря на банкротство двух крупнейших банков в США, решил неожиданно подрасти на валютных торгах в Москве относительно рубля.
«Американец» повысился на торгах на 4 копейки, достигнув цифры в 76,03 рубля, евро подскочил еще больше — сразу на 50 копеек, дойдя до 80,73 рубля. Юань торговался на уровне предыдущего закрытия биржи за 11 рублей.
Источник: 1prime.ru.