Секрет хозяек СССР: как обычной лимонкой убрать самый кошмарный известковый налет в ванной

В СССР лимонную кислоту использовали не только для приготовления пищи и напитков. Она отлично справляется и с загрязнениями. Советские хозяйки отлично об этом знали и отмывали ее раствором грязные поверхности на кухне и в ванной комнате.

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Лимонка настолько эффективна в уборке, что может справиться даже с известковым налетом, который далеко не каждое новомодное средство удалить может.