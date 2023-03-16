Секрет хозяек СССР: как обычной лимонкой убрать самый кошмарный известковый налет в ванной

Секрет хозяек СССР: как обычной лимонкой убрать самый кошмарный известковый налет в ванной

Кран. Фото: Global Look Press

Дешевенький порошок станет незаменимым помощником в быту.

В СССР лимонную кислоту использовали не только для приготовления пищи и напитков. Она отлично справляется и с загрязнениями. Советские хозяйки отлично об этом знали и отмывали ее раствором грязные поверхности на кухне и в ванной комнате.

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Лимонка настолько эффективна в уборке, что может справиться даже с известковым налетом, который далеко не каждое новомодное средство удалить может.

Положите две столовые ложки кислоты в емкость с горячей водой. Помешивайте раствор, пока гранулы полностью не растворятся. Смочите в жидкости тряпку и оберните ей кран или другое проблемное место с минеральными отложения.

Оставьте на 30 минут, а затем удалите оставшийся налет старой зубной щеткой. Смойте средство водой, протрите смеситель сухой тканью.

Источник: techinsider.ru.

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