Секрет хозяек СССР: как обычной лимонкой убрать самый кошмарный известковый налет в ванной

В СССР лимонную кислоту использовали не только для приготовления пищи и напитков. Она отлично справляется и с загрязнениями. Советские хозяйки отлично об этом знали и отмывали ее раствором грязные поверхности на кухне и в ванной комнате.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Лимонка настолько эффективна в уборке, что может справиться даже с известковым налетом, который далеко не каждое новомодное средство удалить может.
Положите две столовые ложки кислоты в емкость с горячей водой. Помешивайте раствор, пока гранулы полностью не растворятся. Смочите в жидкости тряпку и оберните ей кран или другое проблемное место с минеральными отложения.
Оставьте на 30 минут, а затем удалите оставшийся налет старой зубной щеткой. Смойте средство водой, протрите смеситель сухой тканью.
Источник: techinsider.ru.