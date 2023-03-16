Баснословные суммы: эксперты предположили, сколько будет стоить мебель из магазина «ИКЕА»

После повышения пошлины на товары из недружественных стран мебель заметно подорожает для российских покупателей. Продукты из сети «ИКЕА» не станут исключением.

К слову, матрасы, деревянная и мягкая мебель из Европы будет облагаться пошлиной, которая поднимется на 8,5–12% — до 50%.

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Отметим, магазин «ИКЕА» был включен в список параллельного импорта. Товары этого бренда будут продаваться в России. Однако цены будут значительно выше, чем раньше. Об этом рассказали в iz.ru.