Доллар показал курс, которого никто не ожидал: продажи упали, инвесторы затихли в оцепенении

О финансовом кризисе в Америке в последнее время говорят все увереннее и чаще. Виной тому стал крах сразу двух крупнейших банков страны, который показал несовершенство экономики Штатов.

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Из-за этого многие валютные инвесторы замерли в ожидании, заняв позицию наблюдателей. Они полагают, что доллары могут в любой момент превратиться в бесполезные бумажки. Безусловно, на фоне падения спроса валюта США поползла на торгах вниз.