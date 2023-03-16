Доллар показал курс, которого никто не ожидал: продажи упали, инвесторы затихли в оцепенении

О финансовом кризисе в Америке в последнее время говорят все увереннее и чаще. Виной тому стал крах сразу двух крупнейших банков страны, который показал несовершенство экономики Штатов.
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Из-за этого многие валютные инвесторы замерли в ожидании, заняв позицию наблюдателей. Они полагают, что доллары могут в любой момент превратиться в бесполезные бумажки. Безусловно, на фоне падения спроса валюта США поползла на торгах вниз.
Однако вопросы к экономике и бюджету России повернули курс доллара опять на повышение. В итоге на последних торгах «американец» показал рост, которого от него никто не ожидал относительно отечественной валюты на 67 копеек, дойдя до цифры в 75,99 рубля.
Источник: 1prime.ru.