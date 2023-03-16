Почему нельзя выбрасывать банановую кожуру: подкапывайте к цветам и саженцам

Банановая кожура — это кладезь полезных веществ для комнатных и садовых растений, а также саженцев. Опытные цветоводы и садоводы никогда не выбрасывают ее в помойку, а делают простое, но очень эффективно удобрение.
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Для этого кожуру высушивают (можно в духовке) и толкут, подсыпая у корневищ, либо просто нарезают в свежем виде и подкапывают к растениям на глубину 10 сантиметров.
Кожура банана содержит магний, калий, фосфор, натрий, а также железо, марганец и кальций, немного азота.
Бананы стимулируют цветение, плодоношение, наращивание корней, укрепление стеблей, равномерное распределение воды и питательных веществ, усиление иммунитета, нормализуют фотосинтез, защищают от заболеваний.
Источник: fertilizerdaily.ru.