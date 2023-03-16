«Не нужно будет получать согласие»: детям от 14 лет пообещали до 50 тысяч рублей

Стало известно о скором появлении закона, который позволит лицам от 14 лет легко устраиваться на работу.
По словам эксперта, подростков и молодежь давно берут на работу без опыта. Однако государство предусмотрело способ упростить трудоустройство людей от 14 лет.
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«Если он будет принят, то для заключения трудового договора с детьми от 14 до 18 лет не нужно будет получать согласие органов опеки. Таким образом, преимущества получат и работодатели, и сами соискатели», – отметили в utro-novosti.ru.
Эксперт добавил, что подросткам уже предлагают различную работу на летние каникулы. Плата за нее составляет от 15 до 50 тысяч рублей.
Напомним, ранее работники Социального фонда обрадовали новыми выплатами из материнского капитала.