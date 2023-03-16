«Не нужно будет получать согласие»: детям от 14 лет пообещали до 50 тысяч рублей

Стало известно о скором появлении закона, который позволит лицам от 14 лет легко устраиваться на работу.

По словам эксперта, подростков и молодежь давно берут на работу без опыта. Однако государство предусмотрело способ упростить трудоустройство людей от 14 лет.

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