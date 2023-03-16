Найден бюджетный способ вывести пятна с белой одежды без труда

Были названы два средства, которые помогут справиться с самыми трудно выводимыми пятнами на белом белье.

Оказалось, несколько капель лимонного сока могут спасти одежду от пятен. Загрязненное место нужно намазать лимонным соком и потереть. Через 10 минут вещь можно постирать обычным способом.

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Также поможет справиться с пятнами и не нанесет урон по кошельку хозяйственное мыло. Одежду с нанесенным средство лучше оставить на несколько часов и потом постирать. Об этом рассказали в vnimanie.pro.