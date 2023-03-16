Дачники назвали эффективное удобрение без химии

Стало известно, какое средство отлично подойдет в качестве подкормки для растений.

Садоводы знают, что навоз является питательным веществом для овощных культур. Однако у навоза есть альтернатива – это компост.

Любители сада и огорода накапливают за лето органические отходы и используют их в качестве эффективного удобрения.

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Кроме того, компост можно дополнить золой, а затем внести удобрение под корень растения.

А еще огородники используют комплексные минеральные вещества. Об этом заявили в belnovosti.by.