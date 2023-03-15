Как быстро отстирать пятна крови на одежде: простой способ удалит все без следа

Простое средство поможет быстро и эффективно удалить с одежды или постельного белья пятна крови.

Легко удалит кровь с ткани перекись водорода. Только имейте в виду — способ хорош исключительно для вещей белого цвета.

Все, что потребуется, просто нанести перекись водорода на пятно крови. Затем последует реакция в виде шипения. Подождите около минуты, а затем постирайте вещь в теплой воде. Все, проблема решена!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».