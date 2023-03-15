15 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года: что ждать дальше

Погода часто удивляет жителей России. В этом году погода в Москве преподносила много сюрпризов. Весна, как и ожидалось, пришла с опозданием. Еще недавно в столице было сильное похолодание до –20 градусов. Образовалась гололедица.
Но 15 марта стало самым теплым днем в столице с начала 2023 года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
Отмечается, что столбики термометров в Москве поднялись до +6,4 градуса на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ.
Ранее в этом году самая теплая погода была зафиксирована 2 января ― тогда воздух прогрелся до +6,2 градуса.
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Напомним, что на днях научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд накануне рассказал, что именно с 15 марта начнется существенное потепление.
«Это по-настоящему апрельская погода. Именно такая погода характерна для третьей пятидневки апреля», ― высказался Вильфанд.