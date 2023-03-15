15 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года: что ждать дальше

Погода часто удивляет жителей России. В этом году погода в Москве преподносила много сюрпризов. Весна, как и ожидалось, пришла с опозданием. Еще недавно в столице было сильное похолодание до –20 градусов. Образовалась гололедица.

Но 15 марта стало самым теплым днем в столице с начала 2023 года, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.