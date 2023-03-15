Срочно выбрасывайте! Эти расчески опасны для ваших волос – на голове ничего не останется

Обычная расческа может нанести непоправимый вред волосам. Если долгое время пользоваться опасным аксессуаром для расчесывания, можно и вовсе лишиться локонов.
Чтобы этого не произошло, стоит прислушаться к советам специалиста.
«Металлические расчески травмируют кожу головы. Стоит отказаться и от тех, что имеют на зубчиках булавовидные окончания. Они тоже вырывают волосы. Лучше всего использовать либо пластиковые щетки Tanglee Teezer, которые не травмируют волосы, не рвут их, либо деревянный гребень с широкими зубцами. Им сначала прочесывают волосы, а потом уже начинают расчесывать массажной щеткой», - порекомендовала врач-трихолог Юлия Маркова.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, ранее стилист давал советы о том, какую краску для волос стоит подобрать, чтобы эффективно замаскировать седину.
По материалам vnimanie.pro.