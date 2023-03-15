Это ужасает: что можно будет купить на 100 тысяч рублей через 25 лет

За последний год цены на многие товары возросли. Подорожали и различные услуги. Многие россияне знают, какую сумму они тратят в магазине, закупая продукты на неделю. Кому-то хватает 5 тысяч рублей, а кому-то десяти мало.

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что инфляция через 25 лет обесценит сбережения граждан.