Это ужасает: что можно будет купить на 100 тысяч рублей через 25 лет

За последний год цены на многие товары возросли. Подорожали и различные услуги. Многие россияне знают, какую сумму они тратят в магазине, закупая продукты на неделю. Кому-то хватает 5 тысяч рублей, а кому-то десяти мало.
Доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов рассказал, что инфляция через 25 лет обесценит сбережения граждан.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Специалист пояснил, через 25 лет купить на 100 тысяч рублей можно будет не так много как сейчас, а примерно столько, сколько на данный момент можно купить на 11 тысяч рублей.
Кузнецов дал несколько советов, чтобы не потерять деньги. Он рекомендовал инвестировать свои сбережения в недвижимость, государственные облигации федерального займа и банковские вклады, об этом пишет «Прайм».