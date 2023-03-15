Обрадовали россиян с детьми: семьям начали раздавать по 400 тысяч рублей по новым правилам

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По данным MK.RU, в Мурманской области с 2020 года действует программа, по которой многодетные семьи имеют право на земельный участок либо на денежную выплату на выбор.

А с 2022 года на такую выплату могут претендовать также те семьи, которые изначально остановились на выборе земельного участка, но потом свое решение поменяли.

Отмечается, что льготная программа стала популярной — уже 395 нуждающихся семей воспользовались предложением. К слову, полученные деньги можно потратить на погашение кредита, строительство дома либо на первый взнос по ипотеке.