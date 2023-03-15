Доллары больше не хотят покупать: все отворачиваются от валюты, спрос упал

Доллар больше не хотят покупать: все отворачиваются от валюты, спрос упал

Доллары. Фото: Global Look Press

Банкротство банков повлекло за собой серьезные финансовые проблемы.

Страны стали чаще отказываться от долларов, сокращая их оборот. Произошло это из-за финансовых рисков, которые стали очевидны после банкротства сразу двух крупнейших банков США, а также после заморозки российских активов.

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что инфляция в США в любой момент может полностью выйти из-под контроля.

А это будет чревато сильнейшим ударом по доллару и его статусу мировой резервной валюты.

В настоящий момент крупные инвесторы значительно сократили покупку долларов на валютных торгах.

Источник: 1prime.ru

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