Доллары больше не хотят покупать: все отворачиваются от валюты, спрос упал

Страны стали чаще отказываться от долларов, сокращая их оборот. Произошло это из-за финансовых рисков, которые стали очевидны после банкротства сразу двух крупнейших банков США, а также после заморозки российских активов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что инфляция в США в любой момент может полностью выйти из-под контроля.