Доллары больше не хотят покупать: все отворачиваются от валюты, спрос упал

Страны стали чаще отказываться от долларов, сокращая их оборот. Произошло это из-за финансовых рисков, которые стали очевидны после банкротства сразу двух крупнейших банков США, а также после заморозки российских активов.
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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что инфляция в США в любой момент может полностью выйти из-под контроля.
А это будет чревато сильнейшим ударом по доллару и его статусу мировой резервной валюты.
В настоящий момент крупные инвесторы значительно сократили покупку долларов на валютных торгах.
Источник: 1prime.ru