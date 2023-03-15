Цепь счастливых событий: астролог указал на знак зодиака, который движется к успеху

Астрологи способны вычислить будущее и предупредить как о хороших событиях, так и о плохих. Первые месяцы 2023 года для некоторых людей стали трудными. Но теперь звезды указали астрологу на один знак зодиака, которого в ближайшее время захлестнет цепь счастливых событий, об этом пишет «Стерлеград». Примечательно, что счастливчиками станут Овны.
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Отмечается, что представителям огненного знака выпадет шанс взобраться по карьерной лестнице и получить финансовый бонус. Им могут дать премию или даже повысить оплату труда.
Также астролог рассказал, что все переговоры, которые ведут Овны, будут спориться и решаться в наиболее выгодном для этого знака варианте. Ждут успехи представителей этого знака зодиака и в личной жизни. Могут случиться любовные встречи и романтичные приключения.