Рецепт хитрого средства из СССР: в основе – мыло, счищает любой нагар, жир и грязь

Рецепт хитрого средства из СССР: в основе – мыло, счищает любой нагар, жир и грязь с плиты и посуды

Мыло. Фото: Global Look Press

Вы не поверите, что это так просто.

Некоторые хозяйки даже не пытаются убрать многолетние наслоения на решетках печей, настолько они укоренившиеся и сильные.

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Однако смыть их вполне реально и довольно легко, а все благодаря дешевенькому средству из времен СССР.

Возьмите обычное хозяйственно мыло (100 граммов), натрите на терке, соедините со 100 граммами теплой воды и 5 столовыми ложками соды. Взбейте хорошенько, лучше блендером. Получится паста-мусс.

Ей можно очистить любую, даже самую сложную поверхность на кухне: пригоревшую кастрюлю, конфорку, решетку плиты, раковину, смесители и многое другое.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».

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