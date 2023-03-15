Пыль исчезнет на неделю: всю кухню можно отмыть этим составом с лимонкой и содой – так просто

Оно отмывает почти все поверхности, снимает жировые и прочие наслоения, придает аромат и создает на поверхностях защитную пленку, которая препятствует появлению пыли.

Итак, возьмите 2 столовые ложки соды, 125 миллилитров яблочного уксуса, 500 миллилитров воды, 1 чайную ложку лимонной кислоты, несколько капель любого эфирного масла (для аромата).

Налейте состав в пульверизатор и используйте в удовольствие!

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты».