Пыль исчезнет на неделю: всю кухню можно отмыть этим составом с лимонкой и содой – так просто

Пыль исчезает на неделю: всю кухню можно отмыть этим составом с лимонкой и содой – так просто

Сода. Фото: соцсети

Это средство помогает бороться с самыми разными загрязнениями.

Очень простое и дешевенькое домашнее средство станет вашим незаменимым помощником на кухне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Оно отмывает почти все поверхности, снимает жировые и прочие наслоения, придает аромат и создает на поверхностях защитную пленку, которая препятствует появлению пыли.

Итак, возьмите 2 столовые ложки соды, 125 миллилитров яблочного уксуса, 500 миллилитров воды, 1 чайную ложку лимонной кислоты, несколько капель любого эфирного масла (для аромата).

Налейте состав в пульверизатор и используйте в удовольствие!

Источник: Telegram-канал «Дамские секреты».

Читайте также